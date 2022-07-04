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    04 июля 2022, 12:43

    Стало известно о запрете на купание в Красном море в районе Хургады

    Турист из России Атаев-Трошин рассказал о ситуации в Хургаде после нападения акулы-убийцы

    Оксана Лавнюженко

    Власти Египта ввели запрет на купание в Красном море в районе Хургады после нападения акулы на двух женщин. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    По словам российского туриста Виталия Атаева-Трошина, некоторые отдыхающие пренебрегают правилами безопасности и совершают заплывы.

    «Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», — сказал он.

    При этом турист добавил, что есть районы, куда акулы практически не заплывают, это преимущественно зоны рифов и кораллов.

    Ранее сообщалось, что недалеко от Хургады в море были найдены тела двух женщин, которых загрызла акула. Министр окружающей среды Ясмин Фуад поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря для предотвращения подобных ситуаций.