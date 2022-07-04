Стало известно о запрете на купание в Красном море в районе Хургады

Власти Египта ввели запрет на купание в Красном море в районе Хургады после нападения акулы на двух женщин. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам российского туриста Виталия Атаева-Трошина, некоторые отдыхающие пренебрегают правилами безопасности и совершают заплывы.

«Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», — сказал он.

При этом турист добавил, что есть районы, куда акулы практически не заплывают, это преимущественно зоны рифов и кораллов.

Ранее сообщалось, что недалеко от Хургады в море были найдены тела двух женщин, которых загрызла акула. Министр окружающей среды Ясмин Фуад поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря для предотвращения подобных ситуаций.