Стало известно о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Япония зафиксировала пуск из КНДР, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана страны.

Минобороны Японии занимается сбором и анализом данных об очередном запуске. Анализируются дальность и высота полета ракеты, уточнило агентство «Ренхап».

Береговая охрана предупредила, что кораблям в Японском море, если они обнаружат обломки снаряда, не стоит к ним приближаться. Следует сообщить о находке властям.

С начала 2022 года Северная Корея провела уже около 15 испытаний вооружений, в частности — прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее, 4 мая, в направлении Японского моря был зафиксирован запуск неопознанного снаряда. По мнению специалистов, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Ущерба Японии не нанесено, доложила местная служба безопасности на море.

Перед этим, 16 апреля, КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, которая, как предполагается, должна повысить эффективность ядерного оружия Северной Кореи.