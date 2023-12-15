Мир 15 декабря 2023, 04:00 Стало известно о возможном превентивном запрете экспорта урана из России Bloomberg узнал о возможном превентивном запрете РФ поставок ядерного топлива TomÃƒÂ°S Alonso/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» предупредил американских партнеров о возможном превентивном запрете РФ экспорта урана в ответ на аналогичный закон США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дочерняя компания Tenex в США сообщила партнерам, что им следует готовиться к запрету экспорта Россией, хотя в Москве пока не приняли такое решение, сообщил собеседник агентства.

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Палата представителей конгресса США одобрила 11 декабря запрет на импорт низкообогащенного урана из России. В сенате проект заблокировали от быстрого прохождения, но это не исключает принятие закона.

Власти США еще летом признали «чрезмерную зависимость» от российского ядерного топлива, из-за этого страна столкнулась с большими издержками. В рамках решения проблемы США запланировали увеличить производство обогащенного урана.