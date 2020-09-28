Стало известно о военной помощи Турции Азербайджану в карабахском конфликте

Он пояснил, что переброску боевиков осуществляли на грузовых военных самолетах.

«Турецкие спецслужбы начали перебрасывать боевиков из группировки „Султан Мурад“ скрыто на грузовых военных самолетах, маскируя их под турецких военных, которые якобы участвовали в учениях», — заявил правозащитник.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил, что Армении нужно уйти из Карабаха и покончить с оккупацией территорий, которые принадлежат Азербайджану.

В беседе с «360» политтехнолог Марат Баширов не исключил, что Турция давно участвует в планах Баку по возвращению утраченных территорий как с точки зрения консультации, так и технической поддержки вооруженных сил.

Он отметил, что публичные слова поддержки Азербайджана со стороны турецкого лидера могут привести к тому, что все исламские страны этого региона встанут на сторону Баку.

Это заявление эксперта быстро нашли подтверждение. Как сообщила «Газета.ru», министерство иностранных дел Афганистана уже выразило свою поддержку Азербайджану и признало Нагорный Карабах частью страны.

Бои в приграничных областях Армении и Азербайджана начались в минувшее воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Баку заявил, что армия соседней страны использовала артиллерию для обстрела территории. Ереван, в свою очередь, обвинил Азербайджан в ударах «Градами» по территории Нагорного Карабаха и городу Степанакерту.

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и прекращать любые попытки радикализации конфликта.