Мир 24 мая 2023, 23:02 Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России Глава партии «Грузинская мечта»: Украина требовала открыть второй фронт против России РИА «Новости»

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Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, как Киев требовал от Тбилиси открыть второй фронт против России. В числе просителей были глава СНБО Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказал политик в интервью 1tv.

Кобахидзе напомнил, что Грузия не вводит санкции против России по одной простой причине — власти не могут наказывать свой народ и свою страну.

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«Напомню, какие должностные лица требовали открытия второго фронта в Грузии: это Данилов, Подоляк. Это очень серьезно, эта информация должна быть доведена и до наших международных партнеров», — сказал Кобахидзе.

Глава правящей партии указал, что грузинские власти не единожды обсуждали это предложение Киева. И международное сообщество в данном случае должны поставить в известность о выдвигаемых к республике требованиях.

О призывах Киева открыть второй фронт против России говорил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Эти просьбы поддерживала грузинская оппозиция. В случае принятия, не сомневался глава грузинского правительства, страна превратилась бы в полигон.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на Катарском экономическом форуме заявил, что вероятное присоединение Грузии к санкционным ограничениям против российской экономики негативно скажется на национальных интересах страны.