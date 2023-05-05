Мир 05 мая 2023, 07:39 Стало известно о тайных планах США, связанных с Китаем Bloomberg: США добиваются встречи министра обороны Остина с коллегой из КНР Шанфу в июне Unsplash

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Соединенные Штаты пытаются добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с коллегой из КНР Ли Шанфу в Сингапуре. Она должна состояться уже в июне, однако есть нюансы, которые могут расстроить этот план, сообщило Bloomberg, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Остин и Ли Шанфу должны пообщаться на полях ежегодного межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который состоится со 2 по 4 июня. В этом мероприятии участвуют военные руководители почти 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и в 2022 году Остин встречался там с генералом Вэй Фэнхэ, возглавлявшим тогда Министерство национальной обороны Китая.

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При этом, как отметило агентство, Ли Шанфу, в отличие от предшественника, находится под санкциями США. Это может сделать попытку контакта весьма неловкими.

Минфин Соединенных Штатов ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения китайского Центрального военного совета в 2018 году. В тот период его как раз возглавлял Ли Шанфу.