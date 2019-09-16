Стало известно о «сумасшедшем плане НАТО» ликвидировать подлодки СССР

Запад был готов применить любые меры для того, чтобы нейтрализовать советские подводные лодки. В разгар холодной войны у СССР, по мнению оппозиционного лагеря, существовало слишком много смертоносных субмарин.

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По данным американского журнала The National Interest, Советский Союз на момент Карибского кризиса в 1962 году имел 300 дизель-электрических субмарин и несколько атомных. ВМС Североатлантического альянса не мог развиваться такими же темпами. Поэтому стратеги НАТО боялись, что «проблему можно решить только ядерным путем». Другими словами, они склонялись к мысли нанести ядерные удары по подлодочным базам около берегов Союза. Однако военные не могли решиться на этот шаг.

Среди альтернативных идей по противодействию субмаринам СССР, по мнению изданию, были и стоящие. Так, предлагалось использовать систему звукового наблюдения. Это подводные микрофоны, которые помогали обнаружить подводные лодки. Система работает до сих пор.

Но другие предложения, как написали в The National Interest, оказались сумасшедшими и смешными. Они описаны в книге Яна Баллантайна «Охотники на убийц». В качестве способа устранения советских субмарин западные специалисты хотели с воздуха сбрасывать магниты. Они в случае прикрепления к корпусу субмарины вызывали бы шум. Чтобы их снять, требовалось время.

В конце концов Североатлантический альянс воплотил эту идею в жизнь. Сначала военные проверили данный способ во время британско-канадских учений. Тогда магниты с грохотом приклеились к подлодке Королевского военно-морского флота «Аурига». Отцепить магниты удалось только неделю спустя. Позже гибкие магниты прикреплялись и к корпусам советских субмарин. Моряки после этого вынуждены были вернуться в порт, вместо того чтобы продолжить плаванье.