Стало известно о судьбе памятников буддизма в Афганистане после прихода к власти талибов*

Памятники буддизма в Афганистане останутся в целости и сохранности после возвращения к власти движения «Талибан»*. Об этом сообщил представитель движения Сухейль Шахин.

«Беддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску. Я опровергаю любые утверждения подобного рода», — процитировало Шахина издание Daily Mirror.

Талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в центральной части Афганистана 20 лет назад. Они были самыми высокими скульптурами Будды в мире и являлись памятниками доисламской архитектуры страны. Этот поступок участников «Талибана»* возмутил мировую общественность. К востоку от Кабула сохранились несколько буддийских ступ.

Ситуация в Афганистане обострилась несколько недель назад. Накануне СМИ сообщили, что талибы начали наступление на крупные города. По заявлению боевиков «Талибана»*, они взяли под контроль все пограничные территории, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Глава Афганистана Ашраф Гани уехал, чтобы не допустить бойни. Представитель офиса движения Мухаммед Наим заявил об окончании войны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.