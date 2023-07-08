Мир 08 июля 2023, 15:39 Стало известно о способе нейтрализации F-16 при поставке Украине Newsweek: Россия уничтожит обслуживающий персонал F-16 при их поставке США на Украину U.S. Department of Defense

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Российские военные начнут уничтожать обслуживающий персонал американских истребителей F-16 в случае начала поставок техники Украине. Об этом сообщило издание Newsweek.

Авторы материала отметили, что обслуживающий персонал, как и сами истребители, станут законной целью для ВС России по правилам ведения боевых действий.

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«В отличие от советских самолетов для F-16 потребуются централизованные базы, которые станут лакомым куском для России», — указали в статье.

Бывший заместитель главы Киберкомандования ВС США Чарли Мур добавил, что украинским пилотам потребуется много времени, чтобы научиться управлять F-16 с должной эффективностью.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что F-16 не являются необходимым инструментом для контрнаступления ВСУ. При этом он подчеркнул, что Украина получит истребители, если конфликт с Россией не завершится «как можно раньше».