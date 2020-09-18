Стало известно о состоянии россиян после ДТП в Турции

Собеседник агентства сообщил, что у одной из женщин предварительно диагностировали перелом плеча. Остальные получили легкие травмы.

«Мы находимся в контакте с больницей, страховой компаний, представителями туроператора и правоохранительными органами», — заявил дипломат.

Авария с участием автобуса с российскими туристами произошла в пятницу, 18 сентября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автобуса.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время поездки произошло столкновение машины и автобуса, но на движение это не повлияло и поездка продолжилась, но в итоге автобус врезался в дерево, после чего упал.