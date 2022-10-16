Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле здания администрации Донецка | 360°

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Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле здания администрации Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: пострадавшие при обстреле мэрии города получили контузии

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Люди, пострадавшие при обстреле здания городской администрации в Донецке, получили контузии. Об этом ТАСС сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Их жизни ничего не угрожает, контузии. Тяжелых ранений нет», — сказал он.

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Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что при обстреле администрации пострадали два человека.

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Украинские военные атаковали мэрию Донецка утром в понедельник из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из снарядов, предположительно, попал в здание, повредив фасад и остекление.

Также загорелись три автомобиля, припаркованные рядом. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро справились с возгоранием.

Кулемзин в социальной сети призвал жителей города не появляться на улице без крайне острой нужды, поскольку националисты продолжили обстрел со стороны населенного  пункта Орловка.

В середине недели глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в освобождении республики грядет переломный момент. Он отметил, что слаженный действия военных помогли снизить интенсивность обстрелов региона со стороны ВСУ, писало издание «Дни.ру».

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