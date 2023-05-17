Мир 17 мая 2023, 22:54 Стало известно о состоянии пострадавших на Пхукете россиян Генконсульство России в Таиланде: состояние пострадавших на Пхукете россиян стабильное Freepik

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Генеральное консульство России в Пхукете сообщило о состоянии попавших в аварию россиян. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сказано в публикации дипмиссии в Telegram-канале.

«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написало генконсульство.

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Авария случилась во второй половине дня 17 мая. Скоростной катер после морской прогулки возвращался в бухту Чалонг и при подходе к ней столкнулся с сигнальной вышкой. На борту было 37 человек, среди них 21 россиянин, а также граждане Казахстана, Китая, Украины и Таиланда. Четверо россиян получили относительно тяжелые травмы, их доставили в госпиталь «Вачира». Сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больнице.

По предварительным данным, причиной аварии могла послужить халатность капитана катера. Из 37 пассажиров не пострадало только два человека, оба члены экипажа судна.