Стало известно о состоянии пострадавшей при давке в Сеуле россиянки | 360°

Мир 30 октября 2022, 17:05 Стало известно о состоянии пострадавшей при давке в Сеуле россиянки Посольство назвало стабильным состояние пострадавшей при давке в Сеуле россиянки

Читать 360tv в

Состояние гражданки России, пострадавшей при давке в центре Сеула 29 октября, остается стабильным. Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве РФ в Южной Корее.

«Состояние госпитализированной в больницу девушки осталось стабильным. Думаем, ее выпишут. Она была на празднике с подругой, которая не выжила», — уточнили в диппредставительстве.

Реклама

Всего известно о четырех погибших в давке россиянках, родственники их опознали, добавили в посольстве.

Реклама

Массовая давка произошла в модном районе Сеула Итхэвон, который известен разнообразием ночных клубов. По предварительной информации, люди бросились к одному из заведений, в котором находился известный поп-исполнитель.

Правоохранительные органы сообщали о 154 погибших, еще 133 человека пострадали. Среди них более 20 иностранных граждан, однако точной информации пока нет.

Президент России Владимир Путин в связи с трагедией принес соболезнования южнокорейскому лидеру Юн Сок Елю.