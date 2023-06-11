Мир 11 июня 2023, 09:45 Стало известно о состоянии найденных в джунглях Колумбии детей EFE: состояние детей, которые жили в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, стабильное

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Четырех детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, доставили в военный госпиталь в Боготе. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

«Они находятся в стабильном состоянии», — рассказали журналистам в госпитале.

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Врач лечебного учреждения генерал Карлос Аранго пояснил, что медики уже завершили первоначальную оценку состояния 13-летней девочки Лесли и трех ее младших братьев.

К удивлению врачей, у детей не зафиксировали никаких проблем со здоровьем.

«Они в прекрасном состоянии, несмотря на ситуацию, пережитую за последние 40 дней», — отметил Аранго.

По первоначальным данным газеты Tiempo, у спасшихся детей диагностировали обезвоживание. Издание написало, что они пострадали от укусов насекомых.

Самолет, на котором летела мать с тремя детьми, потерпел катастрофу в джунглях 1 мая. Женщина погибла, а дети спрятались в чаще тропического леса.