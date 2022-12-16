Мир 16 декабря 2022, 15:36 Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в Центральной Африке после покушения Посольство РФ: глава «Русского дома» в ЦАР Сытый получил контузию в результате покушения

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Глава «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после покушения находится в тяжелом состоянии, но без угрозы для жизни. Об этом ТАСС сообщило посольство России в ЦАР.

«Врачи говорят, контузия и потеря крови», — добавили в дипломатическом представительстве.

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Ранее стало известно, что сегодня утром в руках Сытого взорвалась посылка. Это произошло у него дома. Глава полиции ЦАР сообщил РИА «Новости», что происшествие расценивается как теракт. Известно, что Сытый не раз получал угрозы и даже записку с призывом «русским убираться из Африки».

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Издание напомнило о неспокойной обстановке в Центральной Африке. Три года назад власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали соглашение о мире, однако обстановка вскоре вновь накалилась. В декабре 2020 года на президентских выборах в стране победил действующий лидер Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки не признали результаты выборов, мятежники попытались атаковать столицу ЦАР Банги.