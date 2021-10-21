Стало известно о состоянии экс-президента Украины после операции в Германии

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился информацией о здоровье бывшего президента страны Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце в немецкой клинике. Об этом написала «Политика сегодня».

По словам Арестовича, Кравчук чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

«С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная. Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — рассказал он.