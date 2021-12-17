Стало известно о смерти вдовы бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета

В Чили скончалась жена бывшего президента страны Аугусто Пиночета Мария Лусия Ириарт Родригес. Она умерла в возрасте 99 лет, написало издание El Mostador со ссылкой на слова внучки женщины по имени Карина.

«Моя любимая бабушка умерла в окружении родных и близких», — сообщила родственница погибшей в Twitter.

По версии журналистов, Мария Лусия Ириарт Родригес оказывала значительное влияние на мужа при принятии им политических решений. В частности, она предложила организовать госпереворот против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Сам Аугусто Пиночет умер в 2006 году, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в политических убийствах и коррупции, однако суд над бывшим президентом так и не состоялся.