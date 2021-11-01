Стало известно о смерти генконсула РФ в Дананге

Пресс-служба российского посольство во Вьетнаме сообщила о смерти генконсула от РФ в Дананге Андрея Плама. Он умер на 59-м году жизни, написала «Газета.ru» со ссылкой на Twitter посольства.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге Андрей Юрьевич Плам. Светлая память об Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте сообщения.

Что именно послужило причиной смерти, не уточняется. Плам работал советником посольства России в Сингапуре, позднее — советником-посланником посольства России в Таиланде. Генконсулом в Дананге он был назначен в октябре 2019 года.