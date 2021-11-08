Стало известно о смерти бельгийского режиссера Ману Бонмарьяжа

Дочь известного режиссера и сценариста Ману Бонмарьяжа рассказала СМИ о смерти своего отца. Создатель документального кино скончался на 81-м году жизни, написало ИА Nation News.

Точная причина смерти режиссера не сообщается. Лишь известно, что ранее у Ману диагностировали болезнь Альцгеймера.

Ману Бонмарьяж является автором таких кинокартин, как «Посуда», «Семейный обед» и «Недомогание». Многие годы он также работал в качестве телеоператора.