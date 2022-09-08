Стало известно о смерти 32 человек во время пожара в караоке-баре Вьетнама | 360°

Мир 08 сентября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно о смерти 32 человек во время пожара в караоке-баре Вьетнама The Guardian: не менее 32 человек сгорели заживо при пожаре в караоке-баре города Тхуан-Ан

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Жертвами пожара в караоке-баре на юге Вьетнама стали не менее 32 человек. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы.

Еще 11 сотрудников и посетителей заведения при попытке спастись получили травмы различной степени тяжести.

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«Многие люди выбежали через главный вход, другие не выдержали жары и спрыгнули вниз, сломав руки и ноги», — процитировало РИА ФАН слова одного из очевидцев.

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Ранее речь шла о 14 погибших. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября в одном из баров в городе Тхуан-Ан. Мощное пламя охватило второй этаж здания, а густой дым заблокировал пожарный выход.

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