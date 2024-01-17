Мир 17 января 2024, 08:28 Стало известно о случаях бегства ВСУ с позиций на Краснолиманском направлении Марочко: на Краснолиманском направлении отмечают случаи бегства ВСУ с позиций РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие несколько раз самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении. Об этой тенденции в комментарии РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, случаи самовольного оставления позиций боевиками ВСУ фиксировали в районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское.

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Марочко подчеркнул, что бежать в тыл украинских военных заставляет несколько факторов. Во-первых, сказывается сложная оперативно-тактическая обстановка. Также он указал на серьезное снижение боевого потенциала подразделений противника и значительные успехи ВС РФ.

Россия обладает инициативой в зоне проведения спецоперации, указал ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, ВСУ с помощью контратак пытаются сдерживать действия российской армии и реализовать новую линию обороны, чтобы переждать зиму.