17 января 2024, 08:28
Стало известно о случаях бегства ВСУ с позиций на Краснолиманском направлении
Марочко: на Краснолиманском направлении отмечают случаи бегства ВСУ с позиций
Украинские военнослужащие несколько раз самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении. Об этой тенденции в комментарии РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, случаи самовольного оставления позиций боевиками ВСУ фиксировали в районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское.
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Марочко подчеркнул, что бежать в тыл украинских военных заставляет несколько факторов. Во-первых, сказывается сложная оперативно-тактическая обстановка. Также он указал на серьезное снижение боевого потенциала подразделений противника и значительные успехи ВС РФ.
Россия обладает инициативой в зоне проведения спецоперации, указал ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, ВСУ с помощью контратак пытаются сдерживать действия российской армии и реализовать новую линию обороны, чтобы переждать зиму.
ВСУ
Украина
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