Мир 13 января 2023, 17:26 Стало известно о самых маленьких объектах недвижимости в мире

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Самые маленькие объекты недвижимости в мире находятся в Канаде, штате Айдахо в США и Шотландии. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Крошечное здание размером в 18 квадратных метров построила дизайнер Миллер в штате Айдахо. Жительнице Нью-Йорка удалось обустроить свой маленький охотничий домик в викторианском стиле и поместить на маленькой площади роскошные колонны.

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Также список самых маленьких домов дополняет библиотека в Канаде, общая площадь которой составляет всего 10 квадратных метров.

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