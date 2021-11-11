Стало известно о роспуске чешского правительства

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что после парламентских выборов нынешнее правительство страны в полном составе ушло в отставку. После подсчета голосов стало ясно, что победила коалиция либеральных сил «Вместе».

Новое правительство Чехии планирует придерживаться принципов гражданского общества и соблюдения прав человека во внешней политике. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке программы коалиции Мартин Дворжак, написал сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Сформировавшаяся коалиция Чехии уже представила планы по ведению внешней политики.