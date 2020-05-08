Стало известно о роли системы страхования во времена ВОВ

В 1942-м году выплаты по коллективному страхованию в 2,7 раз превзошли взносы, потому что с началом войны значительно выросли смертность и проблемы со здоровьем у населения.

Также производилось страхование военной техники, несмотря на то, что обычно война является исключением в договорах страхования. Госстрах страховал морские риски. К ним относятся посадка судна на мель, шторм, выход из строя оборудования, подрыв на минах, столкновения с другими военными объектами, вражеский захват. За время войны Госстрах возместил ущерб примерно 600 судам и грузам.

«В период войны все возможности государственного страхования использовались в первую очередь для нужд обороны страны», — рассказал заслуженный экономист Российской Федерации Юрий Степанович Бугаев.

Известно, что многие госстраховцы были призваны на фронт. Многие из них были награждены званием Героя Советского Союза.

Среди ветеранов из Госстраха осталось 453 бывших фронтовика и труженика тыла. Один из них — легендарный Николай Дмитриевич Новиков. Он проработал в Госстрахе 62 года, из которых 36 лет был главной Калужского филиала «Росгосстраха».