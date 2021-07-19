Стало известно о расправах над советскими срочниками в Чехословакии

Над советскими солдатами-срочниками, которые служили в Чехословакии в конце 1980-х годов, учиняли расправы. Покидать часть без сопровождения офицеров было опасно. Об этом сайту Lenta.ru рассказал рядовой Алексей Баландин, который был там в то время.

«Помню, нам запрещали выходить из части без сопровождения офицеров. Раньше это можно было делать. Слышал, что солдаты уходили в самоволку и потом их тела находили в лесу. На груди им выцарапывали гвоздем силуэт звезды. Такие случаи были, и нас строго-настрого предупреждали никуда не бегать», — цитирует сайт собеседника.

Баландин отметил, что видел на улицах чехословацкого города, в котором служил, антисоветские листовки. В них говорилось, что русские должны убраться из Европы.

Отношения Чехии и РФ испортились после обвинения российской стороны во взрывах военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Тогда власти восточноевропейской страны заявили, что это была «диверсия спецслужб России». Чешский колумнист Иво Шебестик ранее отметил, что эти обвинения необоснованны.