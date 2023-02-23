Мир 23 февраля 2023, 07:33 Стало известно о принудительной мобилизации украинцев, находящихся в странах ЕС РИА «Новости»: Прибалтика депортирует украинцев на родину для принудительной мобилизации РИА «Новости»

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Киевские власти решили насильно мобилизовать всех украинцев в возрасте от 18 лет до 55 лет, которые находятся в странах Европы. Желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии мужчин задерживают на границе и принудительно возвращают на Украину. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины, откуда уже их отправляют на родину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, депортации подвергаются и украинцы, следующие из России в страны Евросоюза. Их также задерживают на пограничных пунктах и передают в диппредставительства Украины.

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Между тем на этом зарабатывают сами украинские военкомы. Ранее стало известно о коррупционной схеме уклонения от призыва на Украине. Военные требуют 10 тысяч долларов и процент от будущих благотворительных сборов за то, чтобы мужчина смог стать волонтером и не идти в армию.

Аналогичную схему заметили и в самой украинской армии. Военное руководство вымогает у бойцов, не желающих отправляться в зону спецоперации, деньги. Обычный рядовой или сержант может остаться в военной части за 400 долларов. За возможность оставаться на второй и третьей линиях фронта бойцу нужно заплатить 2,7 тысячи долларов.