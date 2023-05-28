Мир 28 мая 2023, 12:22 Стало известно о претензиях Саудовской Аравии к России из-за объемов добычи нефти WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Саудовская Аравия обратилась к России с просьбой соблюдать условия сокращения добычи нефти. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Страна, которая де-факто является лидером ОПЕК, высказала недовольство России из-за того, что она якобы не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций.

Реклама

По данным источников издания, чиновники Саудовской Аравии попросили российских коллег соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи топлива.

В публикации указали, что разногласия между двумя крупнейшими производителями нефти в мире накаляются в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, которую наметили созвать в Вене в начале июня.

В воскресенье, 28 мая, стало известно, что Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к банку БРИКС. Аналитики отмечают, что присоединение королевства укрепило бы его связи со странами организации.