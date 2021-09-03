Стало известно о поведении талибов* в Афганистане

Поведение теперешних талибов*, которые контролируют ситуацию в Кабуле, явно отличается от тех, что правили в 90-х годах. Об этом заявил корреспондент RT Мурад Газдиев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Это можно понять из любого разговора со средним гражданином, обитателем Кабула. Просто сказать: «Ты боялся, когда талибы* заходили в город?» Все скажут «да», потому что многие здесь помнят, что случилось, когда в прошлый раз талибы* взяли Кабул в 96-м году: они устроили резню», — сообщил журналист.

По его словам, в столице Афганистана сейчас царит более спокойная атмосфера, чем в период прошлого правления «Талибана»*. Газдиев подчеркнул, что эти люди «себя ведут совершенно по-другому». В настоящий момент их действия больше похожи на политическую силу, а не на религиозно-фанатическую. Однако некоторые СМИ по-прежнему сообщают об убийствах со стороны талибов*, заключил он.

*талибы — участники террористического движения «Талибан», запрещенного в России