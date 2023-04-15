Мир 15 апреля 2023, 23:25 Стало известно о попытках контрнаступления ВСУ под Авдеевкой «РВ»: ВСУ бросили танки в контрнаступление на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления под Авдеевкой, в частности, у села Водяное. Несколько бронегрупп украинских войск шли в последние два дня на прорыв, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Танки и бронемашины были замечены российской разведкой с беспилотников. На группы противника навели артиллерию и минометы.

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«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», — сказано в сообщении.

О том, что российские войска продолжают успешное наступление на Авдеевском направлении на днях сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что охват самого населенного пункта идет «довольно успешно», учитывая темпы продвижения российских войск.

Что же касается наличия в ВСУ западной техники «в больших количествах», подтвержденной информации на этот счет у властей ДНР пока нет.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой начали сдаваться в плен большое количество военнослужащих ВСУ. Украинские солдаты массово бросают оружие и отказываются сражаться за нынешнюю власть.