Мир 27 марта 2023, 09:23 Стало известно о попытках китайских властей вернуть основателя Alibaba на родину Bloomberg: власти КНР безуспешно попытались вернуть основателя Alibaba Джека Ма на родину РИА «Новости»

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Правительство КНР попытались убедить технического магната, основателя Alibaba Group Джека Ма вернуться на родину, но их старания не увенчались успехом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китайские власти хотели возвращением Ма продемонстрировать господдержку китайскому бизнес-сообществу. Миллиардер отверг их предложение. Его решение, по мнению аналитиков агентства, «подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса».

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«По мере того, как глава Китая Си Цзиньпин консолидирует власть и переориентирует свое внимание на экономику, новая команда руководства страны хочет создать имидж, благоприятный для бизнеса», — уточнили в публикации.

Три года назад технический магнат раскритиковал устройство финансовой системы Китая. Ма также утверждал, что работать по 12 часов шесть дней в неделю — это «благословение».