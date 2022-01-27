Стало известно о погибшем гражданском при стрельбе в Днепре

После стрельбы срочника, которую он устроил в Днепре, погибли четверо военнослужащих и одна гражданская. Такую информацию опубликовали на сайте Национальной полиции Украины.

Пострадали пять человек, их госпитализировали.

Мужчина, являющийся служащим Национальной гвардии Украины, начал стрелять из автоматического оружия на территории Южного машиностроительного завода примерно в 03:40 по местному времени 27 января. После он скрылся.

В полиции установили, что срочник родился в 2001 году в Одесской области, у органов следствия есть его фотография. На место случившегося выехало руководство национальной полиции Украины, следователи, оперативники, судмедэксперты и другие представители спецслужб.

В Днепре и соседних районах развернули спецоперацию, все полицейские службы занимаются розыском подозреваемого. Также в расследовании дела примет участие военная прокуратура.