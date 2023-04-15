Мир 15 апреля 2023, 03:51 Стало известно о «подлых приемах» ВСУ в Артемовске Ситников: боевики ВСУ в Артемовске взрывают многоэтажки с бойцами с обеих сторон РИА «Новости»

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Обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников сообщил о коварных приемах, которые используют ВСУ в Артемовске. Они взрывают многоэтажки, в которых засели бойцы с обеих сторон, написал Ситников.

Этим «подлым приемом» украинское командование в прямом смысле слова превращает в мясорубку сражения в городе, отметил обозреватель. Ситников сослался в материале на The New York Times, которая сообщила, что генерал ВСУ Сырский ввел в Артемовск подразделения «Кракена»*, которые практикуют расстрелы украинских военных с упадническими настроениями.

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«Судя по всему, в западной части сакрального для Зеленского города идут карательные акции против деморализованных солдат», — сделал вывод Ситников.

Что касается уничтожения высоток, замминистра Украины Анна Маляр обвинила в этом российских военных. Однако сами украинские бойцы признаются, что это дело рук ВСУ. Наверняка, в этих высотках находились гражданские, предположил Ситников.

Украинская армия обороняет Артемовск «живыми людьми, живыми щитами», пришел к вводу корреспондент.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских войск в Артемовске. По его словам, солдат ВСУ буквально приходится выдавливать с позиций. Боец призвал их не слушать свое командование и убегать, пока еще не поздно.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены