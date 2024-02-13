13 февраля 2024, 07:11
Стало известно о подготовке ВСУ новых рискованных операций
Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести несколько крайне опасных операций, чтобы удовлетворить запрос президента Украины Владимира Зеленского на достижение медийных побед. Об этом в эфире YouTube-канала «Сейчас» сказал бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«У меня наибольшее опасение вызывает то, что Сырский может провести какие-то рискованные спецоперации, исходя из желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи», — сказал он.
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Тука отметил, что новый главком армии намерен выполнять с большой точностью все приказы Зеленского.
«Однако при ограниченных людских ресурсах и низкой материальной обеспеченности ВСУ столкнутся с очень негативными последствиями», — добавил бывший замминистра.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что Сырский отправит украинских военных в новые кровопролитные бои, не считаясь с потерями.
ВСУ
Украина
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