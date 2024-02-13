Мир 13 февраля 2024, 07:11 Стало известно о подготовке ВСУ новых рискованных операций Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ РИА «Новости»

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести несколько крайне опасных операций, чтобы удовлетворить запрос президента Украины Владимира Зеленского на достижение медийных побед. Об этом в эфире YouTube-канала «Сейчас» сказал бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«У меня наибольшее опасение вызывает то, что Сырский может провести какие-то рискованные спецоперации, исходя из желания Зеленского продемонстрировать какие-то успехи», — сказал он.

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Тука отметил, что новый главком армии намерен выполнять с большой точностью все приказы Зеленского.

«Однако при ограниченных людских ресурсах и низкой материальной обеспеченности ВСУ столкнутся с очень негативными последствиями», — добавил бывший замминистра.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что Сырский отправит украинских военных в новые кровопролитные бои, не считаясь с потерями.