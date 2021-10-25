Стало известно о подготовке встречи глав МИД в «нормандском формате»

Переговоры глав Министерств иностранных дел стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Украина и Франция, готовятся, но даты еще нет. Об этом сообщил немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным сказала о том, что должна состояться встреча на высшем уровне в «нормандском формате».

«Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — сообщил ТАСС дипломат.

«Нормандский формат» появился в июне 2014 года. Лидеры России, Германии, Украины и Франции тогда впервые обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. С того момента прошло пять встреч на высшем уровне, последняя на сегодняшний момент состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Ранее в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия продолжит быть посредником в урегулировании ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата» и контактной группы.