Мир 11 декабря 2023, 02:45 Стало известно о подготовке трибунала для Зеленского МИД России: прорабатывается решение по трибуналу для руководства Украины flickr.com

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Украинским властям предстоит ответить за свои преступления. Вопрос о том, в каком формате это произойдет, прорабатывается. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ.

«В итоге политическое руководство Украины будет нести ответственность. В каком формате? Сейчас это будет определяться, это политический вопрос», — заявил дипломат.

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Мирошник добавил, что формат трибунала, на котором вынесут вердикт президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе офиса президента Андрею Ермаку и экс-министру обороны страны Алексею Резникову, будет определяться, когда Россия одержит победу в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.