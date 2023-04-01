01 апреля 2023, 07:55
Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией
Myśl Polska: Польша начала готовить жителей страны к возможной войне с Россией
Правительство Польши начало готовить жителей страны к вероятной войне с Россией. Об этом в материале для издания Myśl Polska сообщил журналист Эугениуш Зинкевич.
«Пропагандистские приемы в Польше работают по той же схеме, что и в период между мировыми войнами. Местным жителям активно насаждают такие же постулаты. Раньше полякам вбивали в голову, что они сильны и способы дать отпор немецкой армии», — написал он.
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Зинкевич отметил, что представители правительства активно поддерживают отношения с Владимиром Зеленским.
«Этой связи неизменно сопутствует бесцеремонность и вульгарная непосредственность в отношении России. Последней точкой стали слова посла Польши в Париже, не исключившего начала боевых действий против россиян», — добавил журналист.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что поражение Украины от России вынудит страну вмешаться в конфликт.
После этого посольство страны заявило, что высказывание дипломата интерпретировали не совсем правильно, а он на самом деле имел ввиду лишь последствия поражения Украины для остальных стран Европы.
Россия
Польша
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