Мир 19 июля 2023, 01:59 Стало известно о планах Украины поставлять зерно через Болгарию и Румынию Посол Украины Боднар предложил новый маршрут поставок зерна после выхода России из сделки РИА «Новости»

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Украинские власти рассматривают новый вариант маршрута транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, его процитировало РИА «Новости».

По словам дипломата, киевский режим считает такой пусть поставок возможным, но для этого Украина должна получить гарантии от международного сообщества для возможности реализации такого сценария и одновременно «оказывать давление на Россию».

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После отмены Россией зерновой сделки Украине потребовалась дополнительная помощь для сельского хозяйства. В этой связи агентство по международному развитию США выделит Киеву 250 миллионов долларов.

Польские власти решили не снимать ограничения на поставки сельхозпродукции с Украины, чтобы не допустить дестабилизации своих рынков после завершения зерновой сделки. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна сохранит транзит украинского зерна через свою территорию.