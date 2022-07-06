Стало известно о планах Трампа принять участие в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп может сообщить о планах баллотироваться на пост главы государства уже в ближайшие месяцы. Об этом написала газета The Hill.

При этом на данный момент нет ясности, когда именно Трамп объявит о начале президентской кампании. Предположительно, он может заявить о намерении баллотироваться до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2024 года, уверены журналисты издания.

«Он открыт для участия в выборах, а некоторые люди, бывшие и нынешние советники, подталкивают Дональда к ним», — говорится в материале.

Следующие выборы президента в США пройдут в 2024 году. На выборах в 2020 году Трамп сложил полномочия главы государства, проиграв в голосовании представителю партии демократов Джо Байдену.

Ранее Трамп заявил, что ничто его не остановит от участия в следующих президентских выборах.