Стало известно о планах Трампа после инаугурации Байдена

По данным источников, президент Дональд Трамп намерен переехать в резиденцию на Палм-Бич за несколько дней до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Тем не менее политик намерен сохранить в своем подчинении некоторых нынешних сотрудников Белого дома, уточняет «Газета.ru».

Президентские выборы состоялись в Америке 3 ноября. Подсчет голосов был долгим, не обошлось и без скандалов. Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах. Однако новым лидером США стал представитель от Демократической партии Джо Байден.

Более того, 13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу. Однако Сенат отказался выносить решение по импичменту до окончания срока президентских полномочий Трампа 20 января. Такое заявление сделал лидер республиканцев в верхней палате парламента Митч Макконнелл. Он напомнил, что три других процесса по импичменту в Сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.