Стало известно о планах талибов* убить лидера сопротивления в Панджшере

Талибы* планируют убить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. Посол страны в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что боевики никогда не пойдут на переговоры с ним.

«Талибы* никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере — ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — заявил в интервью РИА «Новости» Мухаммад Зохир Агбар.

Посол предположил, что у талибов* есть одна цель — поставить всю страну на колени. Поэтому переговоры с противоборствующей стороной они не будут вести. Они хотят уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда.

В августе боевики движения «Талиба»* захватили власть в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер противоборствующей стороны Ахмад Масуд — сын покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда. Масуд заявлял, что он перестанет бороться с талибами*, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.