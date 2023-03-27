Мир 27 марта 2023, 11:19 Стало известно о планах России касательно членства в ВТО МИД сообщил об отсутствии планов России выходить из состава ВТО РИА «Новости»

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Россия не намерена покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), несмотря на непрекращающиеся попытки некоторых государств вытеснить ее оттуда. Об этом РИА «Новости» рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«У нас есть все основания оставаться в качестве полноправного члена организации для сотрудничества с развивающимися странами с учетом взаимных интересов и на равноправной основе», — сказал он.

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Биричевский отметил, что ряд недружественных стран предпринимает попытки положить конец членству России в ВТО.

«Если мы выйдем из ВТО сами, то Запад ужесточит санкционный курс, заявив об эффективности антироссийской линии», — добавил дипломат.

Также глава департамента подчеркнул, что по линии ВТО Россия выстраивает торговые отношения со странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, делая сотрудничество с единомышленниками более разноплановым и активным.

Ранее сообщалось, что большая часть стран ВТО не поддержала обвинения Запада в сторону России.