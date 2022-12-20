Мир 20 декабря 2022, 05:17 Гитлер планировал устроить переворот в СССР в 1933 году СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году Pxhere

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Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал переворот в СССР в 1933 году, в результате которого Белоруссия должна была стать немецкой колонией. Документы об этом рассекретила Служба внешней разведки России (СВР). Они опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — сказано в документах.

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В архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР, который датирован не позже 19 сентября 1933 года, отмечается, что по плану Гитлера в Белоруссию должны были переселиться все волжские немцы.

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Белоруссия, как следует из опубликованного документа, должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России» и быть индустриализированной Германией. Власти страны обладали планом осуществить постепенное поглощение Белоруссии Германией.

В начале декабря ФСБ рассекретила архивы, которые свидетельствуют о преступлениях немецких захватчиков на территории Волоколамского района в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году территорию Волоколамска оккупировали вооруженные силы нацистской Германии. За это время погибли свыше 600 пленных солдат.