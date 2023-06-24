24 июня 2023, 11:59
Стало известно о первой жертве вируса Оз
Первый фатальный исход от заражения вирусом Оз подтвердили в Японии
Первый случай смерти человека после заражения вирусом Оз зафиксировали в Японии. Об этом сообщило издание NHK.
Жертвой стала 70-летняя женщина в префектуре Ибараки, она скончалась еще год назад спустя 26 дней после госпитализации. Медики выявили у нее ишимический инсульт, однако позднее установили, что она переносила вирус Оз.
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Результаты анализа крови жительницы показали наличие острой воспалительной реакции, нарушение работы печени и низкий уровень тромбоцитов. Кроме того, врачи выявили на ее теле след от укуса клеща.
Представители Минздрава Японии отметили, что заражение вирусом необязательно способно привести к смерти, анализ антител доказал, что несколько жителей в стране уже успешно справились с ним. Однако смерть женщины от Оз стал первым официально зарегистрированным фатальным случаем.
Вирус Оз обнаружили Японии в 2018 году, его переносчиками стали клещи. Вакцины от данной инфекции на данный момент нет.
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