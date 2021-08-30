Стало известно о первой с 2010 года официальной встрече представителей Израиля и Палестины

В воскресенье, 29 августа, в палестинском городе Рамалла впервые с 2010 года официально встретились министр обороны Израиля Бени Ганц и глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на общественную радиовещательную корпорацию (IPBC).

Отмечается, что переговоры проходили за закрытыми дверями в течение 40 минут. Основными вопросами, которые подняли представители двух стран, стали безопасность и экономика на Западном берегу и в секторе Газа.

Бени Ганц на своей странице в Twitter добавил, что сторонам удалось договориться о дальнейшем общении по темам, которые были подняты во время встречи. Представители также обсудили социальные аспекты жизни мирного населения.