Стало известно о новой вспышке COVID-19 в Китае

Новая вспышка COVID-19 произошла в китайском Гуанчжоу. Жесткого карантина для жителей пока нет, но многие ограничения введены заново. Проживающая в Китае россиянка Екатерина Дорофеева описала ситуацию для «ФедералПресс».

«Рестораны работают только на доставку, зал, бассейны, секции, частные детсады — все закрыто. Но государственные детские сады и школы работают, готовятся к выпускным», — рассказала Дорофеева.

В Гуанчжоу жителей и туристов массово бесплатно тестируют на ковид на улицах. Карантина пока нет, но жители сами стараются оставаться дома.

«Запрета на выход из дома нет, но улицы в Гуанчжоу пустынны», — сообщила собеседница издания.