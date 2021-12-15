Стало известно о нежелании ведущих стран ЕС вводить новые санкции против России

Ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций в отношении России из-за якобы ее возможного вторжения на Украину, настаивая на переговорах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Германия, Франция, Италия и Испания не поддерживают планы по введению новых антироссийских ограничений. В этих государствах предпочитают вести переговоры с РФ.

При этом в других европейских странах считают, что публичная поддержка новых санкций поможет сдержать Россию. Агентство не уточнило, о каких странах ЕС идет речь.

В руководстве комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США ранее заявили о готовности разработать новые ограничения против РФ в случае возможного военного вторжения на соседнее государство. В комитете пояснили, что санкции будут направлены на «сдерживание агрессии» Москвы в отношении Киева. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Кремля отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины.