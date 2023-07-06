Мир 06 июля 2023, 16:21 Стало известно о нехватке оружия у США для противостояния России и Китаю WSJ: в случае конфликта с Китаем или Россией оружия США хватит на часы или дни U.S. Department of Defense

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Запасы высокоточного оружия у США в случае прямого военного конфликта с Россией или Китаем хватит на считаные дни. На это указала газета The Wall Street Journal.

«Если армии США придется вести боевые действия с Китаем или Россией, то нынешние запасы высокоточного оружия закончатся за считаные часы или дни», — отметили журналисты.

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Кроме того, сразу после этого американские военные останутся и без остальных «жизненно важных запасов».

Генерал армии США в отставке Джозеф Вотел заявил, что нынешнее состояние военно-промышленной базы страны не поможет победить Китай в открытом противостоянии.

Ранее магистр в области стратегических исследований и обороны Брайан Махер заявил, что ВПК России смог существенно нарастить поставки и производство продукции для нужд армии, тогда как ВСУ находятся в полной зависимости от передачи вооружений со стороны Запада.