Мир 05 февраля 2023, 07:48 Стало известно о краже денег на строительство забора из колючей проволоки между Латвией и Белоруссией Baltnews: в Латвии украли €373,6 тыс. для постройки забора на границе с Белоруссией РИА «Новости»

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Деньги, предназначенные на строительство забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией украли в Латвии. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

По его информации, сумма хищения превысила 373 тысяч евро. Прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения, а также совладельцу компании DN Sistemas, которая должна была поставить колючую проволоку — Юрису Тейвансу.

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Следствие раскрыло сговор с руководством агентства. Рассмотрение дела о краже в Рижском городском суде запланировали на апрель.

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В конце января временно сняли запрет на вывоз гречки из Белоруссии в Польшу, Латвию и Литву. Это сделали Витебская и Гродненская областные администрации. Правительство Белоруссии вынуждено ввело ограничение весной 2022 года для защиты внутреннего рынка. Иностранцам запретили вывозить за пределы республики больше трех банок консервов