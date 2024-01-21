Мир 21 января 2024, 09:15 Стало известно о крайней жестокости женщин в рядах ВСУ Эксперт Дандыкин: самые мотивированные женщины-военнослужащие попали в К-2 ВСУ

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Представительницы слабого пола в рядах украинской армии порой демонстрируют очень жестокое поведение на поле боя. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал капитан первого ранга в запасе военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, после начала конфликта количество женщин в личном составе ВСУ серьезно выросло.

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«Сейчас там около 43 тысяч женщин-военнослужащих. Одно дело, если они санитарки из медицинских звеньев, а совсем другое, если взяли оружие в руки. Тогда они солдаты и включается принцип, что, если ты не уничтожишь врага, он уничтожит тебя», — подчеркнул Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что самые мотивированные женщины-военнослужащие на Украине вошли в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ.

Ранее на Кременском участке фронта в Донбассе заметили роту ВСУ, которая состоит полностью из женщин. Российские бойцы уточнили, что слабый пол в украинской армии в основном выполняет функции снайперов и операторов беспилотников.