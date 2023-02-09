Мир 09 февраля 2023, 19:01 Стало известно о двух странах, которые легче других переживут апокалипсис

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Австралия и Новая Зеландия лучше остальных стран подготовлены к внезапным катастрофам и апокалипсисам. Об этом сообщила газета The Guardian.

Аналитики сравнивали страны по 13 факторам, при которых люди смогли бы обеспечить себе комфортную жизнедеятельность в условиях непредвиденных катастроф. Главными критериями стали производство продуктов питания и возможность обеспечения электроэнергией.

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По данным сайта «Политика сегодня», также отлично подготовленными к внезапным катастрофам оказались Соломоновы острова и Исландия.

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